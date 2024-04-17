الامارات | وفاة مواطن انجرفت مركبته في وادي اصفني برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن، في العقد السابع من عمره، أمس، إثر انجراف مركبته التي كان يستقلها بعد دخوله وادي اصفني الواقع ضمن حزام المناطق الجنوبية في رأس الخيمة.

وأعربت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأشارت شرطة رأس الخيمة في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن الحادثة المؤسفة وقعت عندما حاول المواطن دخول الوادي بمركبته بالرغم من قوة جريان المياه وارتفاع منسوبها الناجم عن تواصل تساقط مياه الأمطار الغزيرة منذ ساعات الفجر الباكر على مختلف إمارات الدولة.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه الفرق المختصة للمكان وانتشال جثمان المواطن السبعيني وتسليمه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة مع أهمية الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وعدم المجازفة بأي شكل من الأشكال بالدخول إليها، وذلك حفاظا على سلامتهم في ظل استمرار الحالة الجوية المطيرة التي تشهدها معظم مناطق الدولة.