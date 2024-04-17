الامارات | 4 إرشادات من "طرق دبي" لقيادة المركبات في الأجواء الماطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إرشادات من "طرق دبي" لقيادة المركبات في الأجواء الماطرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 4 إرشادات وقائية ضرورية عند قيادة المركبة في الأجواء الماطرة، بهدف الوصول بأمان إلى الوجهات دون مشكلات.
ودعت هيئة الطرق، السائقين إلى اتباع الإرشادات اللازمة للوصول بأمان وهي:
القيادة بحذر وأمان.
تخفيف السرعة.
مضاعفة مسافة الأمان مع المركبات الأخرى.
استخدام الأضواء وإشارات التنبيه عند الضرورة من أجل سلامة الوصول الآمن إلى الوجهة المحددة.
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