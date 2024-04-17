الامارات | استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة غدا الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر استمرار العمل عن بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 أبريل 2024 م، لجميع الموظفين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتُستثنى الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

وأهابت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة بالموظفين مباشرة العمل عن بعد من مقار منازلهم، حفاظاً على سلامتهم ودعماً للجهود الوطنية.