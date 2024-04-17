الامارات | استمرار الدراسة عن بُعد في الشارقة ليوم غد الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص استمرار الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة يوم غد الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، نظراً لما ترتب من تأثير الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.

ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.