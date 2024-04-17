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الامارات | استمرار الدراسة عن بُعد في الشارقة ليوم غد الخميس

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الدراسة عن بُعد في الشارقة ليوم غد الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص استمرار الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة يوم غد الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، نظراً لما ترتب من تأثير الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.

ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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