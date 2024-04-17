الامارات | تمديد «التعليم عن بعد» غداً وبعد غدٍ في المدارس الحكومية بالدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024 وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد «التعليم عن بعد» غداً وبعد غدٍ في المدارس الحكومية بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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