الامارات | تمديد العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة 18-19 إبريل، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للظروف الناتجة عن الحالة الجوية التي مرت بها الدولة.
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