الامارات | تمديد العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة 18-19 إبريل، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للظروف الناتجة عن الحالة الجوية التي مرت بها الدولة.