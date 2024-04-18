الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعه آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعه آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.