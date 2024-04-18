الامارات | بلدية دبي تتوجه برسالة إلى جميع سكان الإمارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تتوجه برسالة إلى جميع سكان الإمارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت بلدية دبي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، برسالة إلى جميع سكان الإمارة.
وقالت البلدية في رسالتها: "نشكر تعاونكم وتفهمكم في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ونؤكد أن بلدية دبي تستمر بجهودها المكثفة لتوفير كل ما من شأنه ضمان راحتكم لتجاوز هذه الظروف".
وأضافت: "لا تترددوا بالتواصل معنا للإبلاغ عن أماكن تجمعات المياه".
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