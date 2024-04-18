الامارات | "الإسعاف الوطني" يستجيب لـ 1426 بلاغا خلال المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف “الإسعاف الوطني” التابع للحرس الوطني أنه نجح في تلبية 1426 بلاغاً تلقاها من مختلف أنحاء الإمارات الشمالية تطلبت استجابات فورية من طواقمه وذلك خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

وذكر أن طواقم “الإسعاف الوطني” عملت على مدار الساعة على إسعاف ونقل المرضى والمصابين للمستشفيات مسجلة ارتفاعاً بلغ 91% في عدد البلاغات المستلمة مقارنةً بمتوسط الأيام العادية.

واشار أن ذلك يأتي في إطار جهود“الإسعاف الوطني” في تعزيز كفاءة الاستجابة وسلامة المجتمع، ودعم خطة الاستجابة الوطنية للأحوال الجوية من خلال رفع القدرات والتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ والأزمات.