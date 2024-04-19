الامارات | «فرجان دبي» تساعد 850 عائلة خلال المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مبادرة «فرجان دبي» الدعم والمساعدة لأكثر من 850 عائلة خلال المنخفض الجوي، فضلاً عن توفير أدوية للمرضى المحتاجين، ومساعدة كبار المواطنين، وتوصيل المواد الغذائية لهم. وجاءت مشاركة «فرجان دبي» المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين «الفرجان» في المناطق السكنية في دبي مع الجهات الرسمية في الإمارة، لتجاوز تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة أخيراً، منسجمة مع الأرضية والأسس التي انطلقت منها المبادرة، بهدف ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي، ودعم جهود الجهات الحكومية، وتعزيز الهوية الوطنية، حيث عمدت إلى حشد جهود الجمهور لدعم العمل الدؤوب والمتواصل للجهات الرسمية، ومساعدة المتضررين من آثار المنخفض الجوي، عبر إنشاء 10 مجموعات على تطبيق «واتس أب» تدعو إلى التطوع ضمن تلك الجهود، والتي انضم إليها أكثر من 270 متطوعاً.

وقالت المؤسس والمدير العام لـ«فرجان دبي»، علياء الشملان، إن المبادرة التي حملت شعار «إنقاذ الفرجان»، جاءت لتعكس روح المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن «ثقافة التطوع تشهد تحوّلاً إيجابياً في المجتمع، حيث تنتشر بين الشباب من الجنسين»، مشددة على أن جهود المبادرة تنسجم مع توجهاتها وتنبثق من حسها الوطني المسؤول تجاه مختلف القضايا المجتمعية.

وأضافت: «منذ إطلاق مبادرة (فرجان دبي)، كان هدفنا واضحاً وثابتاً، وهو تعزيز روابط التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع، ودعم جهود الجهات الحكومية. ومن هذا المنطلق سارعنا إلى تقديم المساعدة للمتضررين بفعل الأمطار الغزيرة»، معربة عن شكرها للمتطوعين الذين انضموا إلى مجموعات الـ«واتس أب» فور تأسيسها، ولم يتوانوا عن بذل كل ما بوسعهم من جهد من أجل خدمة أفراد مجتمعهم.

وذكرت الشملان، أن روح المبادرة دفعت أهالي «الفرجان» إلى إبداء الرغبة في تقديم ومدّ يد العون لدعم مبادرة «تنظيف الفرجان» التي ستنطلق، اليوم، بالتعاون مع بلدية دبي والجهات المعنية المسؤولة.

يذكر أن مبادرة «فرجان دبي» تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية، والسمعة الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل «فريج»، فضلاً عن الكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كل في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران.

كما تهدف إلى نشر التوعية بين أهالي المنطقة في ما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد، عبر إشراك أهل «الفريج» في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الشعبية، وتقديم كل أشكال المساعدة، إضافة إلى توفير إجابات عن استفساراتهم المختلفة.

محاور مبادرة «فرجان دبي»

تعمل مبادرة «فرجان دبي» من خلال أربعة محاور رئيسة، تتضمن تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع، وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص على تأسيس مشروعات وبرامج دعم مجتمعية، علاوة على العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من «فرجان دبي».

• إطلاق مبادرة «تنظيف الفرجان»، بالتعاون مع بلدية دبي وجهات أخرى.