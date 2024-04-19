الامارات | شخصان يطلبان 100 ألف درهم تعويضاً بسبب «حشرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام شخصان من جنسية آسيوية دعوى قضائية مدنية بحق أحد المطاعم، يطالبان فيها بتعويض قيمته 100 ألف درهم، بدعوى وجود حشرة في وجبة طلباها من المطعم، ما أثار اشمئزازهما، وأصابهما بالغثيان، وأثر في شهيتهما منذ ذلك اليوم، حسب قولهما.

وانتهت المحكمة المدنية في دبي إلى رفض الدعوى، لعدم وجود ما يفيد إثبات الخطأ من جانب المدعى عليه، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة المعنية في بلدية دبي، موضحة أن الادعاء عبارة عن أقوال مرسلة.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد في الأوراق، أن المدعيين طلبا مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، مناصفة بينهما، من قبل أحد المطاعم، على سند من القول إنهما توجها إليه لتناول الغذاء، وطلبا وجبة، وسددا قيمتها، لكنهما فوجئا بوجود حشرة في الطعام، ما أثار اشمئزازهما، وأثر فيهما تأثيراً بالغاً، وأصابهما بالغثيان، بحسب ما أوردا في مذكرة الدعوى.

وقال المدعيان إنهما أبلغا إدارة المطعم بعد مشاهدة الحشرة في الطعام، ورد عليهما المسؤول بأن وجود مثل هذه الحشرات من الأمور الواردة والطبيعية، ما دفعهما إلى إبلاغ بلدية دبي التي حضرت إلى المكان، لافتين إلى أنهما أصيبا بأضرار مادية، تمثلت في عدم قدرتهما على تناول الطعام لاحقاً، والتأثير فيهما نفسياً بدرجة كبيرة.

وأضافا أنه في ظل الأثر السلبي لهذه الواقعة فيهما، استوجب أن يتحمل المطعم المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بهما، وقدما صورة من فاتورة الطعام، وصورة من البلاغ الذي قدماه إلى بلدية دبي.

بدوره، قدم المطعم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها أولاً رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، ولانتفاء المسؤولية التقصيرية أو العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وطلب احتياطياً مخاطبة البلدية، لبيان ما تم من إجراءات من قبل المفتش المختص، والنتيجة التي توصل إليها من عدم صحة البلاغ، وإغلاق الشكوى، وما إذا كانت الوجبة التي اشتراها المدعيان محلاً للتفتيش من عدمه، وبيان ما أدليا به عند تسجيل البلاغ لدى مركز الاتصال ببلدية دبي، مع إلزامهما سداد المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه، وأن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.

وانتهت المحكمة إلى أن ما أورده المدعيان في صحيفة الدعوى بشأن وجود حشرة في الطعام أثارت اشمئزازهما وأثرت في شهيتهما لاحقاً، ما هو إلا أقوال مرسلة لا سند لها في الأوراق، ولا يسعهما مطالبة المدعى عليه بمقتضاها، وأوضحت أن الأوراق خلت كذلك مما يقطع بتوافر وثبوت ركن الخطأ في جانب المطعم، وهو أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، ولا ينال من ذلك ما قدماه من بلاغ موجه إلى بلدية دبي، إذ لم يقدما ما يفيد ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، وما ترتب عليه من ضرر لهما، الأمر الذي تضحي معه مطالبتهما القضائية خالية من سند أو دليل، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى، وتلزمهما المصروفات وأتعاب المحاماة.

• المحكمة انتهت إلى أن ما أورده المدعيان في الدعوى بشأن وجود حشرة في الطعام أثرت في شهيتهما لاحقاً، ما هو إلا أقوال مرسلة لا سند لها في الأوراق.