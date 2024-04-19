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الامارات | حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان العزاء في خليفة عبيد بودهوم المهيري

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، خليفة عبيد بودهوم المهيري، والد كل من عبيد وثاني وأحمد ومحمد خليفة بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموهم لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهم عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويُلهم جميل الصبر والسلوان أهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسمو الشيوخ لمواساتهم في مصابهم الجلل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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