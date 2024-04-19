الامارات | إغلاق مطعم في أبوظبي بسبب تدني النظافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم ومشاوي «هابينيس غراس لاند هوت بوت» في شارع المطار بأبوظبي، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وذكرت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار وجود مخالفات تؤثر في سلامة المواد الغذائية، وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، حيث صدر بحق هذه المنشأة أربع مخالفات لأسباب تتصل بتفشي الحشرات، وتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتخزين المواد الغذائية المطبوخة والجاهزة للتقديم بحالة مكشوفة وغير محمية من مخاطر التعرض للتلوث، ما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت إلى أن الإغلاق، وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555) حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم.