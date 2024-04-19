الامارات | تعرف إلى شروط إصدار تأشيرة إقامة الأسرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه لم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطا حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته، مشيرة إلى أنه يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.

وبينت أنه يشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن.

ويشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.

ونبهت أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأنه يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.

ولفتت إلى أنه على المقيم الذي يرغب بنقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوم من دخول الدولة.

ونبهت أيضا أنه لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً، مشيرة إلى أنه بالنسبة لفحص داء التدرن الرئوي، فإذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع للعلاج"، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ناصحة بإجراء الفحوصات المذكورة آنفا في بلد الراغب في القدوم للإقامة وقبل القدوم إلى الدولة.

وأشارت إلى أن الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة قد تتغير من وقت لآخر، ويمكن للأفراد التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.

وذكرت أن هناك عددا من المراكز الحكومية لفحص اللياقة البدنية، ومنها الفحص الطبي للإقامة ومراكز الفحص – أبوظبي، مراكز فحص اللياقة الصحية في دبي ، الفحص الطبي لتأشيرات الإقامة – مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن هناك عددا من القنوات الإلكترونية التي يمكن من خلال تقديم طلب للحصول على إذن دخول أو تصريح إقامة، وتشمل هذه القنوات: القنوات الذكية للإقامة والجنسية (E-channels)، الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على متجر غوغل أو متجر أبل، وتطبيق دبي الآن على متجر غوغل أو متجر آبل.

جدير بالذكر أن الإمارات بدأت اعتبارا من أكتوبر 2022 تطبيق منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم استنادا على ما تتضمنه من شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيلات تجعل من الدولة واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

وتتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.