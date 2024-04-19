الامارات | حمدان بن محمد: مناقشة الأفكار والأحلام الكبيرة مع راي داليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة مع رجل الأعمال راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشياتس"، أكبر صندوق تحوّط في العالم.

وقال سموه معلقاً على الصورة: "مناقشة الأفكار والأحلام الكبيرة مع راي داليو".