الامارات | سلطان عمان يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات بعد غدٍ الاثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بعد غدٍ الاثنين الموافق 22 من شهر أبريل الحالي بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

ويبحث جلالته خلال الزيارة مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين..إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.