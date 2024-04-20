الامارات | شرطة عجمان تبادر بتقديم خدمة "شهادة تلف" للمركبات المتضررة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة لتقديم خدمة شهادة إتلاف وفقدان استباقية لأفراد المجتمع والذين تضررت مركباتهم نتيجة محاصرتها بالمياه في أماكن تجمعها في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع،

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، العقيد غيث خليفة الكعبي، إن المبادرة جاءت في إطار تعزيز جودة الحياة والتسهيل على أفراد المجتمع بالحصول على شهادة لمن يهمه الأمر لمركباتهم المتضررة أو لوحات مركباتهم المفقودة من المياه المتجمعة نتيجة الأحوال الجوية التي مرت بها الدولة.

وأضاف رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، أن دوريات شرطة عجمان قامت بمسح مختلف مناطق الإمارة وخصوصاً المناطق التي تجمعت فيها المياه بشكل كبير ما أدى إلى عطل بعض المركبات وتلف بعضها الآخر، كما فقد بعضها لوحات أرقام مركباتهم، وقامت بحصر هذه المركبات وإرسال شهادة الإتلاف

والفقدان إلى أصحابها استباقياً بواقع 46‎%‎ دون طلب حتى يتمكنوا من استكمال اجراءات معالجة الأضرار سواء في الوكالات أو شركات التأمين، ما يسهل عليهم ويخفف عنهم عناء التواصل أو الحضور إلى مراكز الشرطة لطلب الخدمة والحصول على الشهادة وكذلك لتقليل لزمن الإنجاز واختصار لمراحلها، فيما تم تقديم 54% من الخدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة عجمان

وأكد العقيد غيث الكعبي أن شرطة عجمان تسعى دائماً إلى تصميم الخدمات الاستباقية التي تفوق توقعات أفراد المجتمع، و تتنبأ احتياجاتهم وطلباتهم قبل طلبها، معززة بذلك جودة حياتهم في الخدمات المقدمة ومحققة مسؤوليتها المجتمعية