الامارات | مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية اليوم السبت، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.