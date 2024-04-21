الامارات | «الأرصاد»: فرص لهطول أمطار حتى الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المركز الوطني للأرصاد بياناً بالطقس المتوقع على الدولة من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، أوضح فيه أن الحالة الجوية تكون خفيفة إلى متوسطة وسريعة، مشيراً إلى وجود فرصة تشكل بعض السحب الركامية المحلية على الجبال شرقاً بعد الظهر، يصاحبها هطول بعض الأمطار.

وتوقع المركز أن يشهد يوم غدٍ فرصة سقوط أمطار خفيفة ليلاً على الجزر وبعض المناطق الغربية، فيما تستمر فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق يوم الثلاثاء، وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة خصوصاً شرقاً.

وأشار إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشرقية نهار الأربعاء المقبل، مؤكداً أنه يتابع التطوّرات أولاً بأول.