الامارات | استمرار الجهود لمعالجة آثار الحالة الجوية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دائرة البلديات والنقل جهودها للاستجابة لحالة الطوارئ التي سببتها الحالة الجوية غير المسبوقة والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أبوظبي. وأوضحت الدائرة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطتها الاستباقية، التي وضعتها بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع التوقعات الجوية قبل بدء العاصفة، للتخفيف من تأثيرها المتوقع على البنية التحتية في الإمارة.

وشملت الخطة نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الطرق الرئيسة أو في المجمعات السكنية، حيث عملت طوال الليل على تقديم الدعم للسكان في المناطق المتضررة. وكلفت فرق الاستجابة بمهمة حماية المجتمع، من خلال التركيز على العمل لتلبية متطلبات البنية التحتية، التي تشمل الحدائق والمساحات الخضراء والطرق وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنظيف الشوارع وإزالة الأضرار التي خلفتها العاصفة.

وقد شكلت الدائرة فريقاً متخصصاً للتحقيق في تأثير الحالة الجوية، وبحث أفضل السُبل الممكنة لحماية المجتمع، وإيجاد الحلول المثلى للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأشادت بالترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وحثت الجمهور على توخي الحذر خلال الفترة الحالية، تماشياً مع رسائل السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، من أجل استقرار وسلامة الجميع.