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الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري

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المكتب الإعلامي لحكومة دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سلطانة محمد عبد الرحمن أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري، ووالدة كل من حمد وسعيد وحمودة وعبدالله وسليم محمد بالسويدا العامري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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