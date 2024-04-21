الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بصرف رواتب شهر أبريل لموظفي حكومة دبي بعد غد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بصرف رواتب شهر أبريل اعتباراً من بعد غد (الثلاثاء) 23 أبريل الجاري لموظفي حكومة دبي والعسكريين والمتقاعدين العسكريين وأصحاب الإعانات الاجتماعية التابعين لحكومة دبي.

يأتي توجيه سمو ولي عهد دبي في إطار حرص سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير كافة متطلباتهم ومساعدتهم في التغلب على تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً.