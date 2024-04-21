الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 أبريل على النحو التالي:

يوم الاثنين: فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.

يوم الثلاثاء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.

يوم الأربعاء: غائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهراً مع انخفاض في درجات الحرارة.

يوم الخميس:غ ائم جزئيا إلى غائم أحياناً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.

يوم الجمعة: فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.