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الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الاثنين 22  إلى الجمعة 26 أبريل على النحو التالي:
يوم الاثنين: فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.
يوم الثلاثاء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.
يوم الأربعاء: غائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهراً مع انخفاض في درجات الحرارة.  
يوم الخميس:غ ائم جزئيا إلى غائم أحياناً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.
يوم الجمعة: فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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