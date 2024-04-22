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الامارات | الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين إلى الجمعة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين إلى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى البلاد من الإثنين إلى الجمعة 22 - 26 أبريل على النحو التالي :

يوم الإثنين:
فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.

يوم الثلاثاء:
فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.

يوم الأربعاء :
غائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهراً مع انخفاض في درجات الحرارة.  

يوم الخميس:
غائم جزئيا إلى غائم أحياناً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.

يوم الجمعة:
فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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