الامارات | سحب 150 مركبة متعطلة في أماكن تجمّع المياه بعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن الشرطة أسهمت في إدارة الأزمة الناجمة عن حالة الاضطراب الجوي التي مرت بها الدولة، بنجاح، حيث تعاملت فرق الشرطة مع البلاغات الواردة بحرفية، وقدّمت الدعم والإسناد لأفراد المجتمع، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأشار نائب مدير إدارة العمليات في شرطة عجمان، المقدم سعيد علي المدحاني، إلى أن غرفة العمليات في القيادة تلقت 23 ألفاً و638 مكالمة، خلال أيام حالة الاضطراب الجوي التي مرّت بها الدولة، تشمل مكالمات طلب مساعدة ودعم وفتح بلاغات.

من جانبه أفاد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، بأن الشرطة أسهمت في إدارة الأزمة بتوفير 88 دورية مرورية وأمنية ورقيب سير على مدار الساعة. ولفت إلى أن فرق الشرطة تمكنت من سحب 150 مركبة متعطلة في أماكن تجمّع المياه، كما سجلت 923 حالة تضرر لمركبات.