الامارات | تمديد الدراسة عن بُعد في الشارقة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تمديد تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة، وذلك اليوم الإثنين 22 أبريل، لضمان جاهزية المدارس والمناطق المحيطة لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية، بعد الظروف الجوية التي مرت بها الدولة. ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على السلامة العامة للجميع. بدورها، أبلغت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المدارس الخاصة في الإمارة، بأنه نظراً للظروف الاستثنائية وحرصاً منها على سلامة أبنائنا الطلبة، فقد تقرر تمديد التعلُّم عن بُعد في مختلف المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة، اليوم الإثنين. من جانبه، قال مدير مدرسة المعرفة الدولية، سامر سرحان، لـ«الإمارات اليوم»، إن إدارة المدرسة ارتأت ضرورة تفعيل منظومة التعليم عن بُعد اليوم، بسبب توابع الحالة الجوية التي مرت بها الدولة، الأسبوع الماضي، حيث رصدنا صعوبة في وصول الحافلات إلى عدد من المناطق، ما يُصعّب عملية الوصول إلى تلك المناطق والتقاط الطلاب منها. وأضاف أن المدرسة جهّزت كادرها التعليمي لتقديم الشرح للطلاب عن بُعد، وكذلك تقديم التكليفات والواجبات التي يلتزم الطلاب بتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الرئيس لإدارة المدرسة هو ضمان سلامة الطلاب.

وقالت مديرة مدرسة الإبداع العلمي الدولية - فرع مويلح، سمر خالد مراد، إن المدرسة أجرت استطلاعاً لمعرفة موقف ذوي الطلبة والكادر التدريسي، واتضحت صعوبة وصول الطلبة من أماكن مختلفة إلى المدرسة، فضلاً عن صعوبة وصول الحافلات إلى بعض المناطق، لافتة إلى أن المدرسة ملتزمة بقرار هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن التعليم عن بُعد. وأكدت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، أن المدرسة أجرت استطلاعاً للكادر التعليمي وذوي الطلبة بشأن إمكانية الدراسة، اليوم الإثنين، وأكد نحو 50% من الكادر التدريسي عدم قدرتهم على الحضور للمدرسة، إضافة إلى نسبة كبيرة من ذوي الطلبة، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى اعتماد نظام التعليم عن بُعد، لاسيما بعد اعتماد هيئة الشارقة للتعليم الخاص للقرار وإبلاغ الإدارات المدرسية به، مؤكدة أن الهدف الرئيس لإدارة المدرسة هو سلامة أبنائنا الطلاب.