الامارات | %12 زيادة معدل التحاق الطلبة بالتعليم العالي الخاص في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت مؤسسات التعليم العالي المرخّصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة 12% العام الأكاديمي الجاري 2023-2024، وذلك بحسب تقرير للهيئة حول بيانات قطاع التعليم العالي في دبي، الذي أشار إلى افتتاح خمس مؤسسات تعليم عالٍ دولية جديدة العام الأكاديمي الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الهيئة إلى 38 جامعة، من بينها 34 مؤسسة حاصلة على الاعتماد الدولي، وتجتذب جميعها 34 ألفاً و893 طالباً وطالبة يلتحقون بأكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات.

وتعكس تلك النتائج مكانة دبي المتميزة وجهةً دوليةً مفضّلةً للتعليم والتعلّم في قطاع التعليم الجامعي، كما تعزز ثقة الجامعات الدولية بجودة الخيارات التعليمية المتنوعة في الإمارة.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميران: «يواكب النمو غير المسبوق في قطاع التعليم العالي بدبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، كما تعكس الزيادة في أعداد الطلبة الدوليين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بدبي مكانة الإمارة وجهةً دوليةً مرموقةً للتعليم العالي».

وأضافت: «يلبي التنوع المتزايد في البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات الدولية احتياجات وتطلعات الطلبة، ونحن نقدِّر إسهامات مجتمع التعليم العالي في جعل دبي وجهة دولية للتعليم العالي، ومركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع القيادات الجامعية، من أجل تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي، وإتاحة وتنويع المزيد من الخيارات التعليمية بمعايير عالمية، بما يلبي طموحات الطلبة، كما يسعدنا الترحيب بالجامعات الجديدة المعتمدة دولياً في مجتمع التعليم في دبي».

وأبرز التقرير تنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم العالي الدولي في إمارة دبي، باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلّم، وزيادة أعداد الطلبة الدوليين الذين حضروا خصيصاً إلى الإمارة من خارج الدولة من أجل الدراسة بنسبة بلغت 25% العام الأكاديمي الجاري، مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2022-2023.

ويستحوذ كل من تخصص إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والإعلام والتصميم على النسبة الكبرى من الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دبي، كما شهدت تخصصات العلوم الطبيعية والفيزياء، والعلوم الإنسانية، والقانون، أعلى نسبة زيادة في معدل التحاق الطلبة، مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي. وبحسب التقرير، يلتحق نحو 63% من الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي في دبي بدرجة البكالوريوس، و28% بدرجة الماجستير، و2% بدرجة الدكتوراه.

ويتتبع التقرير مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكل التحديثات حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات التي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

• دبي تعزز مكانتها وجهة دولية مفضلة للتعليم والتعلُّم في قطاع التعليم الجامعي، وترسخ الثقة بجودة وتنوع الخيارات التعليمية فيها.

أبرز النتائج:

■ 34.893 طالباً وطالبة في مؤسسات التعليم العالي الخاص بدبي.

■ 38 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي مرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

■ %63 من الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي في دبي بدرجة البكالوريوس.

■ %25 زيادة في عدد الطلبة الدوليين القادمين من خارج الدولة للدراسة في دبي.