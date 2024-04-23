الامارات | مسؤول أممي: «دبي الإنسانية» تدعم تدفق المواد الإغاثية بأكثر كفاءة عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى مدير مركز دعم سلسلة التوريد العالمي في برنامج الأغذية العالمي، أليكس ماريانيلي، على جهود «دبي الإنسانية» (المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي سابقاً)، في تعزيز سلامة وأمان المراكز الإنسانية، وأيضاً استضافة أكبر مركز إنساني عالمي، يدعم توافر وتدفق المواد الإغاثية بشكل أكثر فعالية وكفاءة على مستوى العالم.

وقال ماريانيلي، على هامش الاجتماع العالمي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، للكشف عن هويتها الجديدة «دبي الإنسانية»، إن العمليات الإنسانية تطورت مع «دبي الإنسانية» منذ ما يقرب من 20 عاماً، ولاتزال تنمو، كما أن جميع المنظمات العالمية العاملة في مجال العمل الإنساني تفخر بتلك الشراكة مع دبي الإنسانية.

ولفت المسؤول الأممي، إلى الإسهامات المالية والمنح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجهات الإنسانية، ومن ضمنها برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوسيع نطاق برنامجه العالمي، وعمليات سلسلة التوريد بدعم مباشر من حكومة دبي، من خلال شراكته مع دبي الإنسانية، بتقديم البرنامج المساعدة في الإجراءات الإدارية.

ولفت إلى الجهود المضنية لدبي الإنسانية في عملية التحول الرقمي والحلول التكنولوجية، وتمكين برنامج الأغذية العالمي للعمل عن قرب في المنطقة، فضلاً عن تلقي كل أنواع الدعم اللوجستي من حكومة دولة الإمارات.