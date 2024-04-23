الامارات | هل يحق لـ "التأمين" رفض تجديد الوثيقة بسبب حادث ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أبريل 2024

سؤال

يسأل قارئ : تسببت في حادث مروري العام الماضي، وقامت الشركة بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار، لكن عند قرب انتهاء موعد وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، تواصلت مع الشركة لتجديدها ، لكنها رفضت بدعوى تسببي في حادث.. فهل يحق لها ذلك ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 يجب التفرقة بين التأمين الإجباري على المركبات (تأمين المسؤولية المدنية) والتأمين ضد الفقد والتلف (التأمين الشامل) ففي التأمين الاجباري تلتزم الشركة بالتأمين ولا يحق لها الرفض، بينما في التأمين الشامل يحق لها عدم التجديد لأسباب فنية أو تقديرات حجم المخاطر أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمن له مثل سبق تسببه في حوادث جسيمة.



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