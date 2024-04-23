الامارات | «طرق دبي»:إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»:إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أبريل 2024
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية".
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