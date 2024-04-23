الامارات | «طرق دبي»:إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أبريل 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية".