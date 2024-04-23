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الامارات | «طرق دبي»:إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أبريل 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية.

وقالت  الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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