الامارات | محمد بن راشد: عمان عمق وسند للإمارات .. والإمارات عمق وسند لعمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أبريل 2024

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ،اليوم مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على منصة" اكس" التقيت اليوم أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أثناء زيارته الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة .. علاقاتنا تاريخية .. أخوّتنا متجذرة .. اقتصاداتنا مترابطة .. ومستقبلنا واحد بإذن الله . عمان عمق وسند للإمارات .. والإمارات عمق وسند لعمان .. نسأل الله أن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين.. ويحفظ البلديْن .. ويوفقنا جميعاً في مسيرتنا لبناء مستقبل أفضل للجميع .