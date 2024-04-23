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الامارات | تعامد الشمس يبدأ غدا ..والانقلاب الصيفي يونيو المقبل

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أحمد عابد – أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه خلال الفترة من 24 أبريل الجارة إلى 20 أغسطس المقبل،  ستتعامد الشمس على الجزيرة العربية و سيبلغ هذا التعامد ذروته بين 20 إلى 22 يونيو مع الانقلاب الشمسي الصيفي، فيما ستتعامد الشمس وقت الزوال ( الظهر)   على مكة المكرمة يومي 27/28 مايو. و 16/17 يوليو .

وقال الجروان أن الشمس ستتعامد من 6 يونيو حتى 7 يوليو المقبلين على دوائر العرض التي تتضمن المناطق الجنوبية من دولة الامارات ويكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر في تلك المناطق .

وسيتلاشى ظل الظهيرة خلالها في المناطق الجنوبية للدولة ومنها مناطق أم الزمول و جيسورة و مزيرعة و ليوا و مدينة زايد و القوع نظرا لتعامد الشمس عليها ، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة، فيما يتقلص في بقية المناطق من الدولة و التي تشهد أقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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