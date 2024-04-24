10 آلاف مقابلة توظيف للمواطنين في «مُصنّعِين 2»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

اختتمت مساء أمس، فعاليات معرض «مُصنّعِين»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ومجموعة أدنوك، بحضور أكثر من 4200 إماراتي للاستفادة من الوظائف التي توفرها أكثر من 83 شركة صناعية وخدمية.

وشهد المعرض الذي استمر على مدى 3 أيام متتالية، إجراء أكثر من 10 آلاف مقابلة فورية للمواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على وظائف متنوعة تم استعراضها أمام حملة الثانوية والبكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت سلامة العوضي، مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن معرض «مُصنّعِين» شهد إقبالاً كبيراً فاق التوقعات على مدى الأيام الثلاثة، سواء من الشباب أو الفتيات، وكذلك من أصحاب الهمم الذين تواجدوا بكثرة في موقع المعرض بمركز أبوظبي للطاقة.

وأضافت العوضي أن عدد الحضور تجاوز أكثر من 4200 مواطن، وهو رقم كبير يعكس مدى نجاح المعرض في الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن عدد المقابلات التي تم إجراؤها بشكل فوري من قبل أكثر من 83 شركة في مختلف التخصصات والنشاط الصناعي والخدمي تجاوز 10 آلاف مقابلة، مما يؤكد جدية المعرض في توفير فرص العمل الملائمة للكفاءات المواطنة كافة التي حرصت على الحضور ومتابعة مجالات وفرص التوظيف المتوافرة.

وبينت العوضي أن الوظائف التي تم توقيع عقود فورية عليها مع المواطنين شملت تخصصات مختلفة عدة، كان من أبرزها تخصصات الهندسة إلى جانب وظائف العلوم ووظائف الموارد البشرية، وكذلك وظائف المالية والاقتصاد، وغيرها من الوظائف الأخرى، التي تم توفيرها للمواطنين.

فرص وظيفية متميزة

أعرب المهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك»، عن سعادته بمعرض «مُصنّعِين». وأكد أن المعرض شهد حضوراً كبيراً من أصحاب الكفاءات من مختلف مناطق الدولة الذين حرصوا على الحضور في المعرض والاستفادة من الفرص الوظيفية المتميزة التي يقدمها للمواطنين وأصحاب الهمم في مجال التقنية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، مؤكداً التزام «أدنوك» بدعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ وطرح عدة مبادرات لتمكينهم في هذا القطاع كـ«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» الذي أسهم في توفير العديد من الوظائف للمواطنين.

وتوجه بالشكر إلى الجهات والشركات كافة التي تجاوبت مع دعوة «أدنوك» للمشاركة، سواء من الشركات المحلية أو الشركات العالمية التي حرصت على الحضور وتوفير فرص العمل أمام المواطنين.

كفاءات مواطنة: المعرض نقلة نوعية في التوظيف

أكد عدد كبير من المواطنين الذين تم توقيع عقود عمل فورية معهم، عقب الانتهاء من المقابلات الشخصية خلال معرض «مُصنّعِين»، أن المعرض حقق نقلة نوعية للباحثين عن الوظائف، وحقق نجاحاً كبيراً في توفير فرص العمل المناسبة في مختلف التخصصات، سواء لحملة الثانوية العامة أو من يحمل شهادة البكالوريوس، وحملة الدبلومات، وهو ما يتيح بدائل وظيفية أمام الباحثين عن العمل، ويسهم في توفير فرص توظيف متنوعة.

وأكد محمد النقبي، أحد المواطنين الذين تم توقيع عقود عمل فورية معهم، أن المؤتمر كان ناجحاً بكل المقاييس، موضحاً أن القطاع الخاص نجح في جذب المواطنين من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم، وكذلك تقديم العديد من المزايا للمواطن سواء من خلال الدورات التدريبية التي تؤهله للانخراط في مجال العمل، أو ورش العمل المتعددة التي يتم تقديمها للمواطن خلال عمله، مما يسهم في تحقيق التميز للموظف في عمله.

وقالت سارة علي، إحدى المتحصلات على عقد عمل فوري من خلال المعرض، إنها سعدت بمستوى معرض التوظيف «مُصنّعِين»، من حيث جودة التنظيم والترتيب والتجهيزات، وكذلك فرص العمل المتاحة وجدية الشركات في تعيين أكبر عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أنها تعاقدت مع أول شركة توجهت إليها من خلال أول مقابلة أجرتها داخل المعرض، وكانت تتوقع أن يستمر البحث فترة أطول وتخوض مقابلات مع أكثر من شركة، ولكنها والحمد لله وفقت مع أول شركة أجرت فيها المقابلة بعد أن توجهت لقسم التسجيل لبحث مؤهلاتها وخبراتها، وبناء عليه وجهها إلى تلك الشركة التي تعاقدت معها.

وأضافت أن العمل في القطاع الخاص له ميزات عديدة سواء في المجال التقني والفني أو الإداري؛ لأنه يعطي المواطن الخبرة المطلوبة ويصقل مهاراته وتجاربه مما يضيف له الكثير في مجال خبراته العملية.

وبيّن راشد الخضر، حاصل على بكالوريوس هندسة وتم التعاقد معه بشكل فوري خلال المعرض، أن لدى القطاع الخاص العديد من المميزات التي أصبحت تقارب القطاع الحكومي في بعض التخصصات والمجالات، وأن الوظائف المتاحة في المعرض كانت متنوعة وتعطي بدائل وخيارات للباحثين عن عمل، مؤكداً أنه سعيد بتوقيعه عقد العمل مع الشركة في مجال تخصصه الهندسي.

وأعرب محمد عمر من أصحاب الهمم، عن سعادته بتوقيعه عقد العمل وحصوله على وظيفة بشكل فوري من خلال المعرض، على رغم توقعه أن يجري مقابلة أولاً ويتم بعدها تحديد موعد آخر لمقابلته أو الرد عليه، ولكنه فوجئ بتعيينه فوراً من خلال الشركات العارضة في المعرض، وهو ما أشعره بسعادة بالغة.

ويؤكد فهد عبدالله الوهيبي، حاصل على شهادة هندسة كيميائية من الولايات المتحدة الأميركية، أن تجربته مع معرض التوظيف كانت الأولى بالنسبة له، بعد أن قدم أوراقه لقسم التسجيل وتوجه للشركة التي تتناسب مع مؤهلاته، وخلال مقابلته مع الشركة نجح في الحصول على الوظيفة المناسبة.

وأوضح أن معارض التوظيف تسهم بشكل فعال في ربط الخريجين والباحثين عن عمل بالشركات، واستعراض فرص العمل المتاحة بشكل متميز أمامهم، ما يتيح الفرصة للوصول إلى التخصص المناسب، لمؤهلات المواطن وخبراته بشكل يخدم مصلحة الطرفين، ويسهم في الارتقاء بسوق العمل.

امتيازات تقارب «الحكومي»

شهد معرض «مُصنّعِين» توافر العديد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص تقارب المزايا الوظيفية في القطاع الحكومي، وهو ما كشفت عنه العديد من العقود الفورية التي تم توقيعها بين عدد من الشركات والكفاءات المواطنة المتخصصة التي فضلت العمل في القطاع الخاص في ظل المزايا المتميزة التي يقدمها.

وشهد المعرض الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من خلال العمل في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل والتدريب التي تستشرف المستقبل على أساس الابتكار، تجاوباً كبيراً من المواطنين من الجنسين، خاصة أن المعرض تميز بتوقيع عقود عمل فورية للكفاءات المواطنة ذات التخصصات التي تلامس احتياجات ومتطلبات الشركات العارضة وقد تجاوز عددها أكثر من 83 شركة صناعية وخدمية.