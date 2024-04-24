الامارات | شاب يعثر على «مُقتنى» ثمين في شاطئ جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحرص أفراد المجتمع والسياح والزوار على تسليمها العديد من المقتنيات التي يعثرون عليها على الشواطئ، من أجل إعادتها إلى أصحابها، مشيرة إلى أن هذا التصرف المجتمعي العام يعكس مستوى الأمانة العالي والأمن والأمان في إمارة دبي.

وأفادت إدارة الشرطة السياحية، بأنها تسلمت العديد من المُقتنيات المفقودة على الشواطئ بعد العثور عليها من قبل أفراد المجتمع، ومنها مبالغ مالية، وساعات ثمينة، ومجوهرات، ومحافظ، وهواتف نقالة وغيرها، وهو ما يدل على الوعي المجتمعي العام في تسليم المعثورات من أجل إسعاد أصحابها عبر إعادتها لهم.

جاء ذلك، خلال تكريم نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، المقدم محمد عبدالرحمن، الشاب محمد أمير محمد، الذي عثر على «مُقتنى» ثمين في شاطئ جميرا، وحرص على تسليمه إلى الشرطة السياحية لتوصيله إلى صاحبه.

وقال عبدالرحمن، إن تكريم الشاب يأتي لأمانته، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات من أجل تسليمها لأصحابهم، ما يعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار إلى إمكانية استفادة أفراد المجتمع من خدمة المفقودات والمعثورات الذكية المتوافرة في مراكز الشرطة الذكية «SPS» على الشواطئ، في تسليم المعثورات التي يجدونها، بما يُسهل عملية تسليمها إلى أصحابها بعد إبلاغهم عن فقدانها.