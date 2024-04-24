الامارات | حملة توعوية بأماكن صيد الأسماك المصرّح بها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركزي بلدية المدينة والشهامة، حملة توعوية بشأن الأماكن المصرح بها لصيد الأسماك في أبوظبي وضواحيها.

وتأتي الحملة التي استمرت خمسة أيام، وشملت النطاقات الجغرافية التابعة للمركزين، ضمن إطار مبادرة «دارنا» الهادفة إلى الحفاظ على المظهر العام، وتعريف المجتمع بالقوانين والمتطلبات المتعلقة بأماكن صيد السمك، وحماية البيئة البحرية.

واستهدفت الحملة توعية هواة صيد السمك بخصوص الأماكن غير المخصصة للصيد، وتعريفهم بالأماكن المسموح بصيد السمك فيها ضمن نطاق بحر الباهية وبحر الشليلة، وبحر الصدر وبحر غنتوت وبحر ياس، مشيرة إلى أن جميع الشواطئ التي لا تحتوي على لوحات منع الصيد، تعد متاحة ومصرّحاً بالصيد فيها.