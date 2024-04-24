الامارات | حمدان بن محمد يشهد توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": تعزيزاً لمبدأ الشفافية وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير العمل الحكومي التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. تمثّل هذه الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات العليا في دبي، وتتضمن التزامها بأعلى معايير الشفافية وضمان أفضل تسخير للموارد للصالح العام.. كما وضعنا مؤشرات أداء محددة بنسب إنجاز وأطر زمنية معتمدة ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق أرقى المعايير للمساهمة في تحقيق سعادة المجتمع وترسيخ موقع دبي وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والاستثمار..

وأضاف: بمثل هذا الالتزام وعبر هذه المعايير وبجهود فرقنا .. المستقبل أجمل في دبي.