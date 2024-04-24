الامارات | إعادة فتح جميع الطرق المتأثرة بالحالة الجوية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة إعادة فتح جميع الطرق التي كانت عالقة بمدينة الشارقة وعليه تم إزالة خيمة التبرعات بجانب مسجد الملك فيصل بعد عودة الحياة لطبيعتها علماً أن جميع قنوات التبرعات الرسمية مفتوحة عبر منافذها المعلن عنها من الجهات الحكومية.

محمد يوسف

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