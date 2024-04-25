الامارات | حمدان بن محمد يدشن الوحدات التمهيدية من الشعاب البحرية لمشروع "مشد دبي" البيئي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن تدشين الوحدات التمهيدية من الشعاب البحرية لمشروع "مشد دبي" البيئي أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "دشّنت الوحدات التمهيدية من الشعاب البحرية لمشروع "مشد دبي" البيئي.. أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم عبر رحلة غوص ممتعة مع @RayDalio .. هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية كثيرة على الحياة البحرية والبيئة والاقتصاد.. ومن خلاله سنرسخ مكانة دبي كمدينة مستدامة، ونموذج للوعي البيئي.. لتحقيق مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.. الحياة أجمل في دبي".