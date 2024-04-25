الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 08:46 والثاني عند الساعة 19:48.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والثاني عند الساعة 22:36، والجزر الأول عند الساعة 17:13 والثاني عند الساعة 05:17.