الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في فاروق عبدالكريم فاروق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فاروق عبدالكريم فاروق، والد كل من عبدالكريم ومحمد وعيسى فاروق عبدالكريم فاروق، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء بدبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.