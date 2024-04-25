«تنمية القدرات لأصحاب الهمم» ينظم حملة التوعية باضطراب التوحد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظم مركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم الحملة السابعة عشرة للتوعية باضطراب التوحد، تحت شعار «كلنا معكم» بالتعاون مع «دلما مول». وتهدف الحملة، التي حضرها الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إلى نشر الوعي بالتوحد تعزيزاً لفهم القضايا المرتبطة بالعجز الناتج عن التوحد، وتوفير فرص التكافؤ، وإبراز مهارات وقدرات أطفال التوحد ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم من مستقبل واعد.

وتضمنت الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة لنشر الوعي بذوي الهمم تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وإلقاء الضوء على هذا الاضطراب وتوعية المجتمع نظراً لتزايد عدد حالات التوحد سنوياً.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن سعادته بالمشاركة في حملة التوعية لما لها من أهمية في نشر الوعي لجميع فئات المجتمع، كما استمع لفقرات موسيقية قدمها أصحاب الهمم دعماً منه لمواهبهم، وقد دعا المجتمع للتكاتف ومؤازرة أبنائنا من أصحاب الهمم فئة طيف التوحد من أجل دمجهم مجتمعياً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سميرة حرز الله مدير ومؤسس مركز تنمية القدرات، أن عدد الأطفال والأشخاص الذين يعانون من حالات التوحد، آخذ في الارتفاع على مستوى العالم، حيث يُعد التوحد من ضمن أكثر الاضطرابات النمائية انتشاراً، مشيرة إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن مركز التحكم والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة «center for disease control - US» أظهرت أن 1 من بين 36 يصابون باضطراب التوحد، وأن التوحد أكثر انتشاراً بين الذكور من الإناث، بالإضافة إلى أن نتائج الأبحاث والدراسات الحديثة أظهرت أن معدل الإصابة باضطراب التوحد يزيد على معدل الإصابة بمرض السكري والضغط والسرطان مجتمعين.

ومن جهته قال الدكتور محمد فوده، الاختصاصي النفسى بالمركز، إن اضطراب التوحد يتمثل بوجود خلل في مجال التواصل والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود سلوكيات نمطية متكررة، ومشكلات حسية تظهر في صوره رودود أفعال غير مناسبة، وقد تظهر هذه الأعراض بداية من ستة أشهر وتتكامل بعمر الثالثة وتشتد بعمر الخامسة بأعراض واضحة. وتضمنت الحملة مشاركة موسيقى الشرطة وعزف طلاب مركز تنمية القدرات، محمد نزيه، وعبدالرحمن، وطلحة فقرات موسيقية ممتعة، كما تضمنت فقرة الساحر والمهرج. فيما شارك بالحملة ممثلون عن شركة العين للمياه وتمور الفوعة والشرطة المجتمعية.