الامارات | بلدية الشارقة تؤكد عدم تحرير مخالفات للمواقف خلال «المنخفض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة عدم تحرير مخالفات المواقف العامة خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة أخيراً، مشيرة إلى حرصها على مراعاة الظروف العامة ومساعدة الجمهور على تجاوز آثار المنخفض، وتأكيد أن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق تجاوزات المواقف العامة، يأتي بهدف تنظيم عمل هذه الخدمة وإتاحتها للجمهور في جميع الأوقات.

وذكر مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، واستنفرت كوادرها وآلياتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إضافة إلى تقديم خدمات عدة للمتضررين في منازلهم أو في الشوارع العامة بنقل مركباتهم المتعطلة إلى مكان آمن، ومساعدتهم على الوصول إلى منازلهم.

وتماشياً مع هذا الدور، أكد الطنيجي أن البلدية لم تحرر أي مخالفة من مخالفات المواقف العامة بجميع أشكالها خلال المنخفض الجوي، كالوقوف دون سداد الرسوم أو حجز أكثر من موقف أو الوقوف في المواقف المحجوزة، وغيرها من المخالفات، تسهيلاً على الجمهور، في ظل الظروف الجوية التي رافقها هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في العديد من المناطق.

وتابع أن البلدية لن تحرر مخالفات في المناطق المتضررة حتى عودتها الكاملة إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أن هذه المناطق تشهد جهوداً ميدانية كبيرة لسحب المياه.