الامارات | «طرق دبي» تُوسّع نطاق «حافلة تحت الطلب» إلى الخليج التجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نطاق خدمة «حافلة تحت الطلب» إلى منطقة الخليج التجاري، بعد تشغيل تجريبي لهذه الخدمة لمدة شهر.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري: إن الهيئة قررت توسيع نطاق الخدمة، بهدف دعم شبكة النقل الجماعي في الإمارة التي تُسهم بشكل فعّال في تخفيف الازدحام في مثل هذه المناطق الحيوية، كما تُلبي الطلب المتزايد على الخدمة في المنطقة التي تضم عدداً كبيراً من مكاتب الشركات، والمؤسسات العاملة في قطاع الأعمال في الإمارة.

وأضاف شاكري أن الخدمة تشهد استجابة واسعة من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، لاسيما أن التوسّع الجديد في الخدمة يشمل مناطق حيوية مهمة، إضافة إلى مرورها بمحطة مترو ومحطة ترام، ما يشكّل نوعاً من التكامل في شبكة المواصلات العامة، ويُسهّل على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان.

وأوضح أن مبادرة «حافلة تحت الطلب» تستند إلى نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب للخدمة القائم على فكرة ربط بعض المناطق بحافلات عامة صغيرة، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم، من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول ودفع تعرفة التنقل، مؤكداً أن الخدمة توفر حلاً مبتكراً لرحلات الميل الأول والأخير، بين منطقة سكن المتعاملين وأقرب محطة لوسائل النقل الجماعي.

وقد أجرت الهيئة - قبل التشغيل الفعلي للخدمة بسنوات - مسحاً ميدانياً بناء على عدد من المعايير، منها الفئات السكانية المستخدِمة للخدمة، وامتلاك المركبات، وخيارات التنقّل، وأقرب محطات ومواقف وسائل المواصلات العامة، والخيارات المفضلة للتنقل ومنها مسافة المشي، ووقت الانتظار، إضافة إلى معايير أخرى مثل الراحة، ودقة المواعيد، والخدمة حسب الطلب، وقرب الخدمة من المنازل ووجهات التنقّل، والتعرفة المعقولة، وهذه الخدمة تُعدُّ صديقة للبيئة أيضاً، وقد استعانت كذلك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، في دول مثل إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفنلندا.

واستندت هذه المبادرة إلى معايير أخرى، منها الاستخدام الأمثل للأرض، ونوعية الأنشطة التجارية، ومتوسط مداخيل الأفراد، والفئات العمرية والكثافة السكانية، وتفادي المنافسة مع المنظومة الحالية للمواصلات العامة، والطلبات الواردة من الجمهور.

جدير بالذكر أن خدمة «حافلة تحت الطلب» تُقدَّم عبر التطبيق الذكي «Dubai Bus On Demand» المتاح في «أبل ستور» و«غوغل بلاي ستور» على الهواتف والأجهزة الذكية، وتغطي الحافلات التي تتسع لـ14 راكباً مناطق جغرافية متعددة، من خلال جداول وتوقيتات مرنة.

ويتمتع سائقو هذه الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم في المناطق التي تغطيها الخدمة، وهي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون والخليج التجاري، إضافة إلى أن الهيئة وضعت خطة لتوسيع نطاق الخدمة ليشمل مناطق جغرافية أخرى من الإمارة، خلال العام الجاري.