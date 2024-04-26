الامارات | مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس المجلس، شما بنت سهيل المزروعي.

وحضر الاجتماع الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، ووكيل وزارة العدل، المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، ووكيل دائرة تنمية المجتمع، المهندس حمد علي الظاهري، والمهندس ثامر راشد القاسمي، من هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، ومساعد المدير العام لدبي الرقمية، يونس آل ناصر، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور حسان عبيد المهيري، وممثل أولياء الأمور، حصة عبيد الطنيجي، والعميد الدكتور راشد الذخري، من وزارة الداخلية مقرر المجلس.

وخلال الاجتماع تم اعتماد 38 مؤشراً لحماية مجتمع دولة الإمارات من المخاطر الرقمية والمحتوى الذي لا يتوافق مع العادات الموروثة والتقاليد الأصيلة، وذلك بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية، وتطوير قدرات ومهارات الأجيال الناشئة في التعامل مع التحديات الرقمية.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات جودة الحياة الرقمية للجهات الأعضاء بالمجلس، والتي تدعم تنافسية وريادة دولة الإمارات في الحياة الرقمية، وذلك من خلال تطوير بيئة أكثر أماناً عبر الإنترنت، وتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية تبنّي السلوك الإيجابي، بما يرتقي بجودة الحياة الرقمية الشاملة.