الامارات | «دبي للصحافة» يفتح باب التسجيل للدورة الـ 22 من منتدى الإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لمنتدى الإعلام العربي، المُقرر عقد أعماله في الفترة من 27 إلى 29 مايو المقبل، فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الـ22 والمشاركة في نقاشاته التي ستغطي أبرز الموضوعات والقضايا الإعلامية وأهم التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، مع التركيز على انعكاس المتغيرات العالمية على مستقبل الإعلام العربي، والحاجة المضاعفة إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام حول العالم.

وأكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور أعمال المنتدى سيكون من خلال التسجيل المُسبق، في حين سيغلق باب التسجيل في 20 مايو المقبل، مشددة على ضرورة التسجيل المسبق للحضور خلال أيام المنتدى.

وقالت رئيس قسم الشراكات والعلاقات الإعلامية، مريم الملا: إن «اللجنة التنظيمية للمنتدى حريصة على إخراج الحدث على أكمل وجه، نظراً لضخامته والأعداد الكبيرة من المشاركين من داخل الإمارات ومختلف البلدان العربية، إذ يناهز عددهم سنوياً 3000 مشارك».

يشار إلى أنه يتزامن مع منتدى الإعلام العربي الـ22، حفل إعلان الفائزين ضمن مختلف فئات «جائزة الإعلام العربي» وتكريمهم ضمن حفل خاص يوم 28 مايو، وحفل آخر يقام يوم 29 مايو لتكريم الفائزين بجوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وواكب المنتدى على مدار أكثر من عقدين من الزمان أهم القضايا والتطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، واستعرض من خلال نقاشاته المتعمقة دور الإعلام وتأثيره في تلك التطورات وتأثره بتداعياتها، بمشاركة نخب الساسة والمسؤولين، وصنّاع الإعلام وقيادات المؤسسات الصحافية وأبرز الكُّتاب والمفكرين العرب، ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتدى.