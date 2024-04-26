سعود بن صقر يستقبل عمدة مدينة دونغقوان الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي بمدينة صقر بن محمد، اليوم، ليو جونغشي، عمدة مدينة دونغقوان الصينية، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفد الصيني، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الحكومي، والتجاري، والاستثماري بين إمارة رأس الخيمة ومدينة دونغقوان، بما يحقق رؤيتهما نحو مزيد من الازدهار والنمو.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبَّر عمدة مدينة دونغقوان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في مختلف المجالات، والتي عززت مكانتها الاقتصادية والسياحية إقليمياً وعالمياً.