الامارات | الردّ على طلبات مراجعة درجات الطلبة الأسبوع المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن الردّ على طلبات مراجعة درجات الطلبة، سيكون خلال الأسبوع المقبل، وذلك لجميع المراحل التعليمية والمسارات في المدارس الحكومية، ولصفوف الـ12 في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وكانت المؤسسة قد انتهت أول من أمس، من إعلان نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، في الفترة التي امتدت لأربعة أيام، وفق البرنامج الزمني الذي أصدرته.

وبدأت المؤسسة في 22 أبريل الجاري، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني، بالكشف عن نتائج الصف الـ12، تلتها نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 في 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في 24 أبريل، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في 25 أبريل.

وذكرت المؤسسة أن الردّ على طلبات مراجعة الدرجات، سيستغرق خمسة أيام عمل (تبدأ من تاريخ انتهاء فترة تقديم كل طلب).

وحدّدت، في دليل «آلية طلب مراجعة الدرجات» الذي أصدره قطاع التطوير المدرسي، مهام وصلاحيات الفرق المدرسية في التعامل مع الطلبات المقدّمة من الطلبة، في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الـ12.

وأوضحت أن من أهم أدوار المدارس، تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية ومعلمي التربية الخاصة، إذا لزم الأمر، بقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، حيث يحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة إليه، والتحقق من مدى توافر المعلومات والملاحظات المذكورة في الطلب والمستندات الداعمة لها.

ومن الأدوار، أيضاً، أن يتأكد رئيس وحدة شؤون الطلبة من دقة البيانات المدخلة في النظام، والتحقق منها وفق معايير واشتراطات فئات مراجعة الدرجات، وكذلك مراجعة البيانات الواردة في طلب المراجعة، والتحقق من سلامتها، من خلال التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها في نظام المنهل، إضافة إلى الاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل عبر نظام «سويفت أسيس» والورقة الامتحانية إذا وجدت.

ومن صلاحيات فرق العمل، أن يتم الردّ على مقدّم الطلب من قبل فرق المدرسة بالرفض أو بقبول مراجعة الدرجات، أو طلب المزيد من المعلومات، أو تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية، وفق معايير محددة، وذلك خلال خمسة أيام عمل ضمن الضوابط المعتمدة.

ويتم إبلاغ الطالب بالقرار من خلال إدارة المدرسة، أو من خلال تتبع الطلب عن طريق قناة تقديم طلب المراجعة، مع الالتزام بالمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت المؤسسة أنه على مستوى المدرسة، تتخذ الإدارة القرار بشأن درجات الطالب بعد مراجعة المستندات، إلا أنه في بعض الحالات يمكن لمدير المدرسة تحويل الطلب للاستشارات إلى الفروع المدرسية، التي تصدر بدورها التوصيات بشأن الحالات الخاصة على أن يتخذ قطاع التطوير المدرسي القرار النهائي بخصوص درجات الطالب.

. المؤسسة حدّدت مهام وصلاحيات الفرق المدرسية في التعامل مع الطلبات المقدّمة.