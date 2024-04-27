الامارات | مدارس خاصة في الشارقة تُشدد على حضور الطلبة «لتعويض الفاقد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّدت مدارس خاصة في إمارة الشارقة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور المنتظم خلال أيام الدوام الرسمي، وعدم التغيُّب إلا للضرورة القصوى، لاسيما أن الفصل الثالث يعتبر الأقصر من حيث المدة، مؤكدة رغبتها في تعويض الفاقد من الأيام المدرسية، مشيرة إلى الفترة التي انقطع فيها الطلبة عن الحضور اضطرارياً.

وتستأنف المدارس الخاصة في الإمارة، بعد الإثنين المقبل، الدوام المدرسي حضورياً بعد استمراره «عن بُعد» طوال الأسبوع الماضي، نتيجة الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة.

وأعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، أول من أمس، عن العودة الكاملة لنظام التعليم الحضوري في المؤسسات التعليمية في الإمارة، مثمناً جهود المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية التي أثمرت بتسريع التعافي من الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة.

وأفادت مدارس بأنها أجرت عمليات صيانة كاملة للمرافق المتأثرة بمياه الأمطار الغزيرة، وجهزت الفصول لاستقبال الطلبة، خصوصاً المرافق الرياضية والفصول الموجودة بالفناء أو الأدوار السفلية، فيما أنهت المدارس الإجراءات الخاصة بتسليم الطلبة كُتب الفصل الثالث.

وأكدت المدارس أن التأخر عن موعد الدوام المدرسي سيؤثر في درجات السلوك الخاصة بالطلبة. كما أكدت الالتزام بالزي المدرسي، وارتداء الزي الرياضي فقط في الأيام التي تشهد حصص تربية بدنية، ودعت إلى المحافظة على أن تكون «قصّة شعر» مناسبة وعدم التدرج في طول الشعر للبنين. أمّا ألوان الأحذية والجاكيت المسموح بها فهي الأبيض والأسود والكحلي والرمادي فقط، فيما يسمح للطلاب بارتداء الحذاء الرياضي المخصص لكرة القدم في الأيام التي يكون لدى الطالب فيها حصة تربية بدنية.

وألزمت إدارات مدرسية الطلبة بالمحافظة على النظافة الشخصية والأظافر القصيرة.

وفي ما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية، أوضحت أن استخدامها يكون داخل المدرسة يومياً للصفوف من الخامس حتى الـ12، فيما يعتبر إحضارها إلزامياً للصفوف الأخرى.

وشدّدت على أنه يمنع إحضار الهاتف النقال، كما يُمنع استخدام «اللابتوب» إلا بحسب تعليمات المعلم وفي الأوقات التي يحددها فقط، كما يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المدرسة لممارسة الألعاب الإلكترونية أو زيارة مواقع التواصل الاجتماعي، أو تداول الصور ومقاطع الفيديو.

وحول ما يتعلق بالنقل المدرسي، ألزمت المدارس الطلبة بالمحافظة على نظافة الحافلة ومقاعدها، وعدم الوقوف والتنقل داخل الحافلة أثناء سيرها، واحترام السائق والمشرف والتقيد بتعليماتهما، والالتزام بالزي المدرسي داخل الحافلة ذهاباً وإياباً، وبالسلوك الإيجابي داخلها وعدم مضايقة بقية الطلبة.

وأكدت المدارس عدم السماح للطالب بمغادرة المدرسة قبل انتهاء الدوام المدرسي إلا بموافقة الإدارة في الحالات الطارئة، وعدم السماح للطالب بمغادرة المدرسة إلا برفقة ولي الأمر، ومنع ركوب سيارة أجرة إلا بطلب خطّي من ولي الأمر (فقط للطلبة الذكور في المرحلة الثانوية)، بعد حصولهم على بطاقة مغادرة من إدارة المدرسة، وعدم السماح للطلبة بانتظار أولياء الأمور في الخارج بعد انتهاء الدوام، كما لا يُسمح لولي الأمر بالدخول إلى الصف خلال الدوام.

. فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة أعلن عودة نظام التعليم الحضوري في الإمارة الإثنين المقبل.