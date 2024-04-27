تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:01، والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:31.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والجزر الأول عند الساعة 06:44.