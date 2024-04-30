الامارات | «الطوارئ والأزمات» تعلن جاهزيتها للحالة الجوية المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المقبلة، من خلال عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، سلسلة من الاجتماعات بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة جاهزية الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المنخفض من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، مضيفة أنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للحالة الجوية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها، خصوصاً أن الدولة تمر بمرحلة التعافي من الحالة السابقة.

ودعت وزارة الداخلية الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

وشددت الهيئة والجهات المعنية على الجمهور بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

من جانبه أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة الجوية التي شهدتها الدولة اعتباراً من أمس ستصل ذروتها خلال ليل غدٍ، وتستمر حتى السبت المقبل، مؤكداً أن المنخفض الجوي الجديد لا يمكن مقارنته بالحالة الجوية «الاستثنائية» التي شهدتها الدولة أخيراً.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» أن الدولة بدأت تتأثر اعتباراً من أمس بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، وتشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط بعض البرد، مشدداً على أن الحالة الجوية الجديدة أقل من سابقتها «الاستثنائية» من حيث الشدة وكمية الأمطار.

وأفاد بأن الحالة الجوية ستشمل معظم مناطق الدولة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط البرد، وتقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية

ووفقاً للمركز، تتأثر الدولة اعتباراً من ليل غدٍ بذروة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليلاً، وتمتد إلى معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وبحسب المركز، تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة، مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية والغربية.

وذكر المركز أن كميات السحب ستقل تدريجياً يومي الجمعة والسبت، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر متوسط الموج ومضطرباً أحياناً، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المحلية، يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والغربية بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف في الصباح الباكر، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية مساء، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس، لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن يوم الخميس المقبل سيشهد طقساً غير مستقر، تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة، مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و35 كم/س، تصل 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، وشديد الاضطراب أحياناً مع السحب، يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

وتوقّع أن يكون طقس الجمعة المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، مشيراً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

• الحالة الجوية ستصل ذروتها بدءاً من ليل غدٍ وتستمر حتى السبت المقبل.